Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в телеграмі.

"Гуманітарна ситуація стрімко погіршується. Окрім кризи з питною водою, стрімко погіршилась ситуація з їжею", - зауважив він.

Брак харчування спричинений скороченням гуманітарної допомоги, а також поверненням маріупольців із приморських селищ, до яких "гуманітарку" взагалі не завозять.

"Підсумок - великі тисячні черги. Їжі категорично не вистачає", - наголосив радник мера.

21 червня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що маріупольці мають доступ до питної води в кращому випадку раз на тиждень.

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