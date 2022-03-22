У Маріуполі збили ворожий літак
Міськрада Маріуполя повідомила, що ЗСУ збили російський літак над містом
Про це йдеться в повідомленні міськради.
"О 16:45 в районі басейну "Нептун" наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останні тижні знищував наше місто. Так буде з кожним ворогом! С кожним, хто зазіхнув на нашу свободу, на наше місто!", - йдеться в повідомленні.
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