У Маріуполі збили ворожий літак

Про це йдеться в повідомленні міськради.



"О 16:45 в районі басейну "Нептун" наші захисники збили один із літаків російських окупантів, який останні тижні знищував наше місто. Так буде з кожним ворогом! С кожним, хто зазіхнув на нашу свободу, на наше місто!", - йдеться в повідомленні.





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