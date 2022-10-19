Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у телеграмі.

"Доки мелітопольці мерзнуть, а в дитячих садках і школах температура нижче норми, обидва офіси гауляйтера Балицького обігрівають украденими мінікотельнями. Жителі регіону вже не реагують на обіцянки рашистів розпочати опалювальний сезон вчасно", - зауважив він.

За його словами, чергова вигадана причина затримки початку опалювального сезону - стан труб газопостачання.

"Так бердянські колаборанти виправдовують відсутність навіть приблизної дати пуску блакитного палива", - додав Федоров.

Також мер Мелітополя каже, що росіяни обіцяють роздавати мешканцям Мелітополя електрокаміни.

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