У Мелітополі окупанти викрали трьох директорів шкіл і "ухвалили" навчати дітей у місті за російськими програмами, - Денісова

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Telegram.

"Загарбники постановили розпочати з 4 квітня у місті навчальний процес російською мовою за російськими програмами. Таким чином рашисти намагаються примусити дітей залишатися у місті, а у разі наступу ЗСУ їх можуть використати як живий щит", - наголосила Денісова.

Усі директори мелітопольських шкіл відмовилися співпрацювати з ворогом, тому написали заяви на звільнення. Внаслідок цього самопроголошений "мер" Мелітополя Галина Данильченко наказала російським військовим "видворити неслухняних адміністраторів шкіл із міста".

"Напередодні ввечері загарбники прийшли додому до трьох директорів - Анжеліни Коваленко, Олени Галацан та Людмили Чугай - і вивезли їх у невідомому напрямку", - повідомила Денісова.

Вона заявила, що росіяни порушують статті 3 та 34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, статті 9 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права і статті 5 Європейської конвенції з прав людини.

"Акт примушення до навчання окупантами та втручання в освітній процес є прямим порушенням права на культурну і національну ідентичність, гарантованого статтею 29 Конвенції ООН про права дитини, та права на освіту відповідно до статей 24 та 94 Женевської конвенції 1949 року про захист цивільного населення під час війни", - підкреслила Денісова.

Вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час вторгнення російської федерації в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, з вимогою "врахувати ці факти військових злочинів та злочинів проти людяності РФ в Україні".