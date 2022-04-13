У Мелітополі українські партизани ліквідували приблизно 70 окупантів, - ГУР
Українські партизани знищили 70 ворогів у тимчасово окупованому Мелітополі під час нічних патрулювань
Про це повідомляє ГУР.
"Встановлено, що в період з 20.03 по 12.04.2022 ліквідовано 70 військовослужбовців РФ під час нічних патрулювань в тимчасово окупованому Мелітополі", - йдеться в повідомленні.
Також відомо, що серед ліквідованих загарбників були "кадирівці".
"Наразі підрозділи окупаційних військ не досягли результатів щодо пошуку осіб, причетних до знищення військовослужбовців РФ", - додали в пресслужбі ГУР.
- Нагадаємо, ЗСУ продовжують здобувати перемоги. Нещодавно на Сумщині українські військові ліквідували п'ятьох окупантів-мародерів. Вороги крутилися біля перекинутого "Уралу", який був набитий награбованим майном. Попри те, що вони знали про наступ бійців України, мародери все ж вирішили не втікати.
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