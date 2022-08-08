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Головна війна з Росією У Мелітополі ЗСУ з HIMARS знищили базу російських окупантів

У Мелітополі ЗСУ з HIMARS знищили базу російських окупантів

8 серпня, 2022 понедiлок
07:49
війна з Росією Робота M142 (HIMARS)

У ніч на 8 серпня, в тимчасово окупованому Мелітополі українські захисники знищили базу рашистів з реактивної артилерійської ракетної системи HIMARS

Про це інформує в телеграмі міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Сьогодні вночі високоточними ракетами HIMARS було нанесене вогневе ураження по пунктах тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках в різних районах міста Мелітополя", - написав Федоров.

Мер міста повідомляє, що наші воїни знищили значну кількість військової техніки ворога та понад сотню рашистів. ППО загарбників не може збити снаряди американської РСЗВ.

"На минулому тижні значну частину ППО окупанти передислокували з Мелітополя до Херсону. Сьогоднішня ніч найбільш результативна та свідчить, що ворожі підрозділи ППО вже не спроможні чинити опір HIMARS", - йдеться в повідомленні.

Такі дії окупантів допомагають ЗСУ вести контрнаступальну операцію на мелітопольському напрямку, додав Федоров.

  • Найважчі бої під час нової фази війни Росії проти України очікуються на ділянці у 350 км, що тягнеться на південний захід від Запоріжжя до Херсона.

  • 4 серпня у Запорізькій області на Василівському блокпості на виїзд з тимчасово окупованої території чекали понад 1200 авто. Люди в чергах можуть стояти до 7 днів.

  • 2 серпня жителі Мелітополя та сусідніх населених пунктів не могли виїхати з тимчасово окупованого міста в Запоріжжя через знищену окупантами та розмиту непогодою дорогу.
  • На окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей почала працювати кремлівська політична партія "Єдина Росія". Окупанти роздають російські паспорти та готуються провести псевдореферендум.

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Мелітополь
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
HIMARS
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