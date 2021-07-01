У Мессі закінчився контракт з "Барселоною", тепер він вільний агент
Термін контракту форварда Ліонеля Мессі з іспанською "Барселоною" закінчився
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Починаючи з 1 липня Ліонель Мессі офіційно не є гравцем "Барселони". Його контракт закінчився о 01:00 за київським часом - аргентинець став вільним агентом.
Офіційно не відомо, чи готовий Мессі продовжити свою роботу в "Барсі". Раніше повідомлялось, що боси "Барселони" обговорюють з футболістом фінансові деталі нового контракту, а також термін його дії.
У минулому сезоні 34-річний футболіст зіграв за "Барселону" 47 матчів, забив 38 голів та віддав 14 результативних передач.
Мессі виступає за "Барселону" упродовж всієї кар'єри, з 2003 року. З іспанцями він здобув 34 трофеї, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії, 6 кубків і 8 суперкубків країни, 4 перемоги у Лізі чемпіонів, 3 Суперкубка УЄФА і 3 золота клубного чемпіонату світу.Зараз Ліонель Мессі грає за збірну Аргентини на Кубку Америки.
- 28 травня стало відомо, що "Барселона" запропонувала Ліонелю Мессі контракт на 10 років.
- 23 червня повідомлялось, що аргентинський форвард Ліонель Мессі прийняв пропозицію президента "Барселони" Жоана Лапорти продовжити контракт з клубом.
- 29 червня Мессі став новим рекордсменом збірної Аргентини за кількістю зіграних матчів.
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