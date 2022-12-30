Про це повідомив у Telegram віцепрем'єр-міністр - міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров.

"928 безпілотників Армії дронів вже допомагають захисникам України долати російських окупантів. На кожен із них ви та сотні тисяч людей з усього світу задонатили через UNITED24. Дякую всім!" - написав Федров.

Міністр зазначив, що загалом у межах проєкту "Армія дронів" Міноборони, Держспецзв'язку та інші органи закупили вже 1577 безпілотників.

Армія дронів - це комплексна програма платформи UNITED24, Мінцифри, Генштабу ЗСУ та Держспецзв'язку. Відправити кошти на дрони для ЗСУ можна за посиланням.

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