У Microsoft викрили хакерську операцію Росії проти країн НАТО
Американська компанія Microsoft виявила хакерську операцію Seaborgium, яка була створена в Росії і спрямована на людей і організації в країнах НАТО
Про це зазначено в доповідь компанія.
Згідно із заявою Microsoft, атаки спрямовані на злом і публікацію даних для формування інформаційної картини в певних країнах.
"З початку 2022 року Microsoft досліджувала кампанії Seaborgium, націлені на більш ніж 30 організацій і особисті акаунти людей, переважно в країнах НАТО, особливо США, Великобританії, Балтії, державах Північної та Східної Європи", - наголошується в документі.
При цьому в доповіді підкреслюється, що хакери працюють проти консалтингових компаній у сфері оборони і вивчення розвідданих, недержавних організацій, міжурядових структур, експертних центрів і організацій вищої освіти.
Крім того, в корпорації підкреслили, що хакерські атаки відбувалися проти держсектору України, попри те, що ця країна не є пріоритетом для угруповання.
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