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У Миколаєві починають відновлювати подачу води

7 травня, 2022 субота
18:04
Суспільство Вода

8 травня ввечері в Миколаєві може почати відновлюватися водопостачання

Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.

"Вчора почали наповнювати наші резервуари в різних районах міста водою з річки Південний Буг. Попередньо її серйозно очищаємо. Також до міської системи вже підключили частину свердловин. Думаю, що завтра (8 травня, - ред) увечері вода почне з’являтись у найнижчих точках Інгульського району", - написав Сєнкевич.

За його словами,  9 травня почнеться заповнення водою магістралей по всьому місту.

"Нагадую, що це технічна вода! У жодному разі її не можна пити чи вживати для приготування їжі" - попередив мер.

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Миколаїв
Олександр Сєнкевич
водопостачання
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