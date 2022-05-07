У Миколаєві починають відновлювати подачу води
8 травня ввечері в Миколаєві може почати відновлюватися водопостачання
Про це повідомив мер міста Олександр Сєнкевич у Telegram.
"Вчора почали наповнювати наші резервуари в різних районах міста водою з річки Південний Буг. Попередньо її серйозно очищаємо. Також до міської системи вже підключили частину свердловин. Думаю, що завтра (8 травня, - ред) увечері вода почне з’являтись у найнижчих точках Інгульського району", - написав Сєнкевич.
За його словами, 9 травня почнеться заповнення водою магістралей по всьому місту.
"Нагадую, що це технічна вода! У жодному разі її не можна пити чи вживати для приготування їжі" - попередив мер.
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