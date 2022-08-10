Про це Еспресо.TV повідомили жителі Миколаєва.

Повітряну тривогу у Миколаєві та області оголосили о 1:39. Вибухи прогриміли ледь не одночасно зі сиреною. За словами жителів, вони були потужними і гучними.

О 1:45 мер Миколаєва Олександр Сєнкевич підтвердив, що у місті неспокійно і закликав залишатись в укритті до відбою тривоги.

Інформації про жертв і масштаби руйнувань - поки немає.

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