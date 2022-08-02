У Миколаєві прогриміли потужні вибухи, є поранені

Про це у телеграм повідомив мер місста Олександр Сєнкевич.

"Близько 4 ранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи у кількох района міста. За попередніми даними, одна особа дістала поранення", - зауважив він.

Детальну інформацію про наслідки обстрілів уточнюють.

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