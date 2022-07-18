У Миколаєві прогриміло близько 10 вибухів
Вночі на 18 липня у Миколаєві прогриміла серія вибухів
Про це написав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у телеграм.
"Знову масований обстріл Миколаєва. У місті лунають потужні вибухи. Вже було чути близько 10", - зазначив він.
Тривога була оголошена о 3:06, після цьго пролунали вибухи.
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