У Миколаєві прогриміло близько 10 вибухів

Про це написав мер Миколаєва Олександр Сєнкевич у телеграм.

"Знову масований обстріл Миколаєва. У місті лунають потужні вибухи. Вже було чути близько 10", - зазначив він.

Тривога була оголошена о 3:06, після цьго пролунали вибухи.

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