У Миколаєві пролунали вибухи
Вночі з 7 на 8 червня у Миколаєві пролунали вибухи
Про це Еспресо.TV повідомили місцеві.
Інформацію про вибухи у Миколаєві також підтвердили у застосунку "єТривога".
Повітряна тривога у місті триває з 1:15. Інформація про вибухи з'явилась близько о 2:40.
Офіційної інформації станом на 2:50 - немає
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