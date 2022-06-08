У Миколаєві пролунали вибухи

Про це Еспресо.TV повідомили місцеві.

Інформацію про вибухи у Миколаєві також підтвердили у застосунку "єТривога".

Повітряна тривога у місті триває з 1:15. Інформація про вибухи з'явилась близько о 2:40.

Офіційної інформації станом на 2:50 - немає

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