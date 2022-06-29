Росіяни поцілили у багатоповерхівку Миколаєва: є загиблі

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Станом на 8:20 кількість поранених зросла до 5, а загиблих до 3.

Раніше було відомо про 3 поранених, 2 загиблих. Також поранення отримав і співробітник ДСНС.

Вранці 29 червня мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про влучання росіянами у житлову багатоповерхівку. На місці триває пошуково-рятувальна робота. Працюють надзвичайники, медики та комунальники.

Потужні вибухи прогриміли у Миколаєві близько 06:30.

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