Росіяни поцілили у багатоповерхівку Миколаєва: є загиблі
Зранку 29 червня війська РФ влучили у багатоповерхівку у Миколаєві. Внаслідок цього три людини загинуло
Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Станом на 8:20 кількість поранених зросла до 5, а загиблих до 3.
Раніше було відомо про 3 поранених, 2 загиблих. Також поранення отримав і співробітник ДСНС.
Вранці 29 червня мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив про влучання росіянами у житлову багатоповерхівку. На місці триває пошуково-рятувальна робота. Працюють надзвичайники, медики та комунальники.
Потужні вибухи прогриміли у Миколаєві близько 06:30.
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