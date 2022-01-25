У міськраді Одеси сталася бійка між нардепом Дмитруком та охороною: порушено кримінальну справу

Про це написала генпрокурорка України Ірина Венедіктова.



"Відомості невідкладно внесені до ЄРДР і ми обов’язково розберемося: хто, коли і за яких обставин все це вчинив", - повідомила генпрокурорка.



За інформацією видання Думская, Артем Дмитрук спробував потрапити на засідання, на якому, зокрема, вирішували питання про відведення 6 га землі на Гагарінському плато під санаторієм "Аркадія", що належить Держприкордонслужбі.



Нацполіція Одеси заявила, що в ході сутичок постраждали троє охоронців. На місці події правоохронці опитують свідків і учасників конфлікту, проводять першочергові слідчі дії.







Подію кваліфіковано як хуліганство за частиною 3 статті 296 Кримінального кодексу України. Поліція продовжує забезпечувати правопорядок на місці інциденту.



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