У містах під Києвом росіяни систематично ґвалтують і вбивають місцевих, - Арестович

Про це заявив радник очільника Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу в Медіа-центрі України.



"У містах навколо Києва систематично спостерігається застосування насильства проти місцевого населення. Якщо раніше такі випадки були поодинокі, то наразі ситуація погіршилась. Російська армія навмисне знищує українське населення. Це геноцид. Таких випадків сотні, навіть не десятки", - розповів він.





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