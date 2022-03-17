У містах під Києвом росіяни систематично ґвалтують і вбивають місцевих, - Арестович
Армія РФ вдається до масованого знищення місцевого населення в містах біля Києва
Про це заявив радник очільника Офісу президента Олексій Арестович під час брифінгу в Медіа-центрі України.
"У містах навколо Києва систематично спостерігається застосування насильства проти місцевого населення. Якщо раніше такі випадки були поодинокі, то наразі ситуація погіршилась. Російська армія навмисне знищує українське населення. Це геноцид. Таких випадків сотні, навіть не десятки", - розповів він.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30.05
-
EUR
Купівля 32.44Продаж 33.35
- Актуальне
- Важливе