У Молдові розпочалися військові навчання за участі США, Великої Британії та Румунії

Про це інформує міноборони Молдови.

Навчання, відбудуться в навчальних центрах Національної армії відповідно до плану її підготовки на 2023 рік. Вони триватимуть з 27 березня по 7 квітня. Метою є спільна підготовка та обмін досвідом між військовослужбовцями молдовських, румунських, американських і британських сил спецпризначення. Також JCET-2023 передбачає підвищення рівня оперативної сумісності між контингентами-учасниками.

Під час навчань військовослужбовця чотирьох країн виконають передові бойові стрільби, десантування з парашутом і тренування в польових умовах із виконанням конкретних завдань

Також у міноборони Молдови попередили, що в рамках навчань JCET-2023 військова техніка буде переміщена з підрозділів до навчальних центрів Національної армії для участі в навчаннях.