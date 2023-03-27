У Молдові розпочалися військові навчання за участі США, Великої Британії та Румунії
У понеділок, 27 березня, у Молдові розпочалися військові навчання JCET-2023 (Joint Combined Exchange Training) за участі Румунії, Сполучених Штатів і Великої Британії
Про це інформує міноборони Молдови.
Навчання, відбудуться в навчальних центрах Національної армії відповідно до плану її підготовки на 2023 рік. Вони триватимуть з 27 березня по 7 квітня. Метою є спільна підготовка та обмін досвідом між військовослужбовцями молдовських, румунських, американських і британських сил спецпризначення. Також JCET-2023 передбачає підвищення рівня оперативної сумісності між контингентами-учасниками.
Під час навчань військовослужбовця чотирьох країн виконають передові бойові стрільби, десантування з парашутом і тренування в польових умовах із виконанням конкретних завдань
Також у міноборони Молдови попередили, що в рамках навчань JCET-2023 військова техніка буде переміщена з підрозділів до навчальних центрів Національної армії для участі в навчаннях.
- 23 березня стало відомо, що Молдова отримає додаткову допомогу від Європейського Союзу та першого траншу програми підтримки Молдови на 100 мільйонів євро в розмірі 25 мільйонів євро від Румунії.
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