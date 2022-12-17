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У Молдові відкликали ліцензії у 6 телеканалів за дезінформацію про війну РФ в Україні, - глава МЗС країни

17 грудня, 2022 субота
15:44
Світ РФ

Національна комісія з надзвичайних ситуацій Молдови призупинила ліцензії 6 телеканалів через фейки про війну в Україні. Проросійська Партія соціалістів оскаржить це рішення

Про це повідомив міністр закордонних справ і європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску.

"Як новий крок із протидії гібридному втручанню Комісія з надзвичайних ситуацій Молдови тимчасово відкликала ліцензії у 6 телеканалів за поширення дезінформації про події в країні й війну Росії в Україні. Ми сповнені рішучості захистити нашу демократію від брехні", - написав він у твіттері.

Відомо, що серед каналів, ліцензії яких відкликали, є TV6, Orhei TV, Primul in Moldova, Accent TV, NTV Moldova і RTR Moldova. 

Президентка Мая Санду заявила, що захист національного інформаційного простору є важливим кроком для запобігання спробам дестабілізації, розпочатим особами, які перебувають під міжнародними санкціями. 

Проросійська Партія соціалістів Молдови назвала відповідне рішення Національної комісії з надзвичайних ситуацій незаконним. Вона збирається оскаржити його в суді. 

"Абсолютно невмотивовано, грубо порушуючи міжнародні норми і законодавство Республіки Молдова, режим Маї Санду здійснює зачистку засобів масової інформації в нашій країні та встановлює тотальну політичну цензуру в інтересах керівної партії", - заявили молдовські соціалісти.

Вони закликали міжнародну спільноту "не ігнорувати таких очевидних порушень правових демократичних норм" і вимагали відставки глави уряду Наталії Гаврилиці.

  • 28 жовтня у The Washington Post з посиланням на розвідувальні документи заявили, що Росія організовує антиурядові протести у Молдові, щоби повернути вплив на країну. Крім того, управлінський контроль над двома основними проросійськими телеканалами Молдови було передано близькому соратнику проросійського політика Ілана Шора наприкінці вересня, що представило йому основну платформу для просування узгодженого з Москвою порядку денного.

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