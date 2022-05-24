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У Молдові затримали проросійського експрезидента Додона

24 травня, 2022 вiвторок
11:38
Світ Ігор Додон

У Молдові за підозрою у держзраді затримано колишнього президента країни Ігоря Додона

Про це повідомляє DW.  

У генпрокуратурі Молдови повідомили, що Додона затримано на 72 години за підозрою в корупції, незаконному збагаченні та держзраді.

Вранці 24 травня антикорупційна прокуратура Молдови спільно з національним центром боротьби з корупцією та службою інформації та безпеки провели обшуки у будинку Додона.

Ігор Додон був президентом Молдови у 2016 - 2020 роках. Він відомий своїми проросійськими поглядами. 

  • У грудні 2020 року Додон одразу після складання повноважень президента Молдови відвідав Москву

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корупція
Молдова
затримання
Ігор Додон
незаконне збагачення
держзрада
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2022, вiвторок
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