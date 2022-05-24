У Молдові затримали проросійського експрезидента Додона
У Молдові за підозрою у держзраді затримано колишнього президента країни Ігоря Додона
Про це повідомляє DW.
У генпрокуратурі Молдови повідомили, що Додона затримано на 72 години за підозрою в корупції, незаконному збагаченні та держзраді.
Вранці 24 травня антикорупційна прокуратура Молдови спільно з національним центром боротьби з корупцією та службою інформації та безпеки провели обшуки у будинку Додона.
Ігор Додон був президентом Молдови у 2016 - 2020 роках. Він відомий своїми проросійськими поглядами.
- У грудні 2020 року Додон одразу після складання повноважень президента Молдови відвідав Москву.
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