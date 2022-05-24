Про це повідомляє DW.

У генпрокуратурі Молдови повідомили, що Додона затримано на 72 години за підозрою в корупції, незаконному збагаченні та держзраді.

Вранці 24 травня антикорупційна прокуратура Молдови спільно з національним центром боротьби з корупцією та службою інформації та безпеки провели обшуки у будинку Додона.

Ігор Додон був президентом Молдови у 2016 - 2020 роках. Він відомий своїми проросійськими поглядами.

У грудні 2020 року Додон одразу після складання повноважень президента Молдови відвідав Москву.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb