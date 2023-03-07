У Москві горить головне міське управління МВС РФ на Петровці, 38: проводиться евакуація
У Москві спалахнула будівля столичного МВС, співробітників евакуйовано, про жертв і постраждалих поки не повідомляється
Про це повідомили РІА Новости в екстрених службах.
Після займання на Петрівці 38 п'ятьох людей евакуювали з будівлі самі, даних про постраждалих немає.
Як пише телеграм-канал "База", у будівлі спалахнули будівельні матеріали, які лежали в одному з кабінетів на третьому поверсі (частина будівлі зараз на реконструкції). Робітники самостійно евакуювалися, вогонь намагаються загасити пожежники.
Близько 18:00 московські рятувальники повідомили, що відкрите горіння на Петровці, 38 ліквідовано.
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