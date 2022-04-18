У Москві знайшли мертвими ексвіце-президента Газпромбанку з родиною, - росЗМІ
Слідком РФ почав провадження після того, як у квартирі в Москві знайшли три мертвих тіла
Про це повідомляє DW з посиланням на джерела РІА Новин та ТАСС.
Джерела вказують, що йдеться про колишнього віце-президента Газпромбанку 51-річного Владислава Аваєва, його дружину та дочку.
За попередньою версією, Аваєв спочатку вбив своїх дружину і дочку, після чого наклав на себе руки.
СК розпочав розслідування за ч. 2 ст. 105 КК РФ (вбивство двох та більше осіб).
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