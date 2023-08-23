У Москві зупинили роботу аеропортів. Повідомляють про вибухи

Про закриття аеропортів Москви повідомляє пропагандистське видання ТАСС.

"Столичні аеропорти тимчасово не приймають та не відправляють літаки, заявили авіаційні служби", - йдеться у повідомленні.

Місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи в районі хмарочосів "Москва-Сіті". Про нібито роботу ППО повідомляють на околицях Москви.

Мер Москви Собянін заявив, що БПЛА нібито вдарив по будівлі, яка ще не добудована. Офіційно пишуть, що потерпілих немає.

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