У Москві зупинили роботу аеропортів. Повідомляють про вибухи
У ніч з 22 на 23 серпня вибухи прогриміли у Москві та Московській області
Про закриття аеропортів Москви повідомляє пропагандистське видання ТАСС.
"Столичні аеропорти тимчасово не приймають та не відправляють літаки, заявили авіаційні служби", - йдеться у повідомленні.
Місцеві телеграм-канали повідомляють про вибухи в районі хмарочосів "Москва-Сіті". Про нібито роботу ППО повідомляють на околицях Москви.
Мер Москви Собянін заявив, що БПЛА нібито вдарив по будівлі, яка ще не добудована. Офіційно пишуть, що потерпілих немає.
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