У МОЗ назвали умови, за яких можуть анулювати COVID-сертифікат
У Міністерстві охорони здоров'я назвали умови, за яких можуть анулювати COVID-сертифікат. Наразі випадків позбавлення сертифікатів поки не було
Про це повідомила заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич у коментарі РБК-Україна.
За її словами, якщо буде доведено, що медичний запис недостовірний, він повинен бути скасований і сертифікат мають анульовати.
"Це, очевидно, відбудеться після того, як доведена вина і сам факт підробки даних. Випадків позбавлення сертифікатів поки не було", - наголосила Карчевич.
Вона зауважила, що інформація про можливі підозрілі випадки передається в правоохоронні органи.
"Всі повідомлення, які з'являються в соцмережах або ми отримуємо по телефону, відразу передаються для здійснення слідчих дій. А вже правоохоронні органи роблять "контрольні закупівлі" або Кіберполіція перевіряє. Механізм вже відпрацьований", - додала заступниця міністра.
У свою чергу, через кримінальні провадження, де йдеться про медичних співробітників, МОЗ звертається до місцевих рад, щоб відсторонити керівників закладів на час слідства.
"Мова йшла від 15 закладах охорони здоров'я. У чотирьох регіонах вже є випадки звільнення, відсторонення і початку власного службового розслідування", - зазначила вона.
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