У МОЗ пояснили, чи можна алергікам вакцинуватися від коронавірусу

Про це повідомляє у Telegram Національної служби здоров'я.

Зазначається, що наразі відомо понад 20 тис. алергенів, але не кожен з них викликає реакцію у кожної людини з алергією.

"Тому якщо ваша алергія не пов'язана з реакцією на щеплення, то вакцинуватися обов'язково треба", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, якщо у вас алергія на їжу, домашніх тварин, фактори навколишнього середовища, латекс, пероральні ліки і так далі, то така алергія не є протипоказанням до вакцинації. Алергічний риніт також не впливає на щеплення, і з ним можна вакцинуватися.

У разі, якщо людина не знає, які саме алергени викликають у неї реакцію, то можна ознайомтися зі складом вакцини. Склад опубліковано в інструкції на сайті Державного експертного центру МОЗ (www.dec.gov.ua) і на сайті www.vaccination.covid19.gov.ua.

"Або запитайте у медичних працівників у місці вакцинації. Якщо у вас алергія на один з компонентів, то вам не варто робити щеплення цією вакциною", - йдеться в повідомленні.

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