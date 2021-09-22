У МЗС Польщі виключили проведення референдуму щодо виходу з ЄС
В польському уряді виключили можливість референдуму про вихід зі складу Євросоюзу
Про це заявив заступник міністра закордонних справ Павло Яблонський, повідомляє ЄП.
"Будь-який уряд в Польщі, що запропонує вийти з Європейського Союзу, виженуть через тиждень. Для 70-80 відсотків поляків це неймовірно, тому не може бути й мови", - сказав Яблонський.
Він спростував заяву лідера партії "Громадянська коаліція" Дональда Туска про те, що правляча партія "Право і справедливість" може розглянути це питання.
"Ми абсолютно впевнені, що хочемо залишитися в ЄС. За шість років перебування в уряді я чув спекуляції про так званий Polexit не менше 20 разів", - сказав Яблонський.
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