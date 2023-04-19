У МЗС України відреагували на зустріч у Мінську Лукашенка й Пушиліна

Про це йдеться в заяві Міністерства закордонних справ України.

"Вважаємо зустріч з представником російської окупаційної адміністрації, який переховується від українського слідства за скоєння тяжких злочинів та перебуває під українськими й міжнародними санкціями, черговим і кричущим недружнім актом з боку Республіки Білорусь, спрямованим на підтримку держави-агресора РФ", – йдеться в заяві.

У дипломатичному відомстві додали, що у зв’язку з цим МЗС України ухвалило рішення викликати посла України в Республіці Білорусь Ігоря Кизима для консультацій.

"Мінськ має утримуватися від подібних деструктивних кроків і припинити підтримку агресивної війни Росії проти України", – наголосили в МЗС.