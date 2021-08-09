У НАБУ йде розслідування стосовно двох справ Чауса, - Ситник
НАБУ розслідує два кримінальні провадження щодо екссудді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса: одне з них стосується отримання неправомірної вигоди, друге - переміщення Чауса через кордон, у Молдову
Про це повідомляє Укрінформ.
"На сьогодні у НАБУ є 2 справи (щодо Чауса - ред.). Перша справа - це щодо одержання неправомірної вигоди, друга — це факт неправомірного переміщення через кордон у 2016 році. Інших справ ми не розслідуємо", - сказав директор НАБУ Артем Ситник.
За його словами, другу справу, що стосується зникнення Чауса у Молдові, розслідує Служба безпеки України.
"Відповідальність за надання висновків, яким чином він (Чаус - ред.) там зник і з'явився у нас, — це все буде розслідувати СБУ, і я дуже сподіваюся, що це розслідування буде чесним, прозорим і дасть якийсь певний результат", - заявив Ситник.
Як зазначає директор НАБУ, справа про зникнення Чауса з України була зареєстрована у 2016 році в результаті роботи детективів, які вживали заходів щодо встановлення місця знаходження екссудді.
"І під час вжиття цих заходів нами було точно встановлено, як він залишав територію України, яким чином це відбувалося. Зараз з цього приводу проводяться процесуальні дії з цією особою (Чаусом — ред.)", - сказав Ситник.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.73
Купівля 26.73Продаж 26.98
-
EUR
Купівля 31.36Продаж 31.78
- Актуальне
- Важливе