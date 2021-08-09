У НАБУ йде розслідування стосовно двох справ Чауса, - Ситник

Про це повідомляє Укрінформ.



"На сьогодні у НАБУ є 2 справи (щодо Чауса - ред.). Перша справа - це щодо одержання неправомірної вигоди, друга — це факт неправомірного переміщення через кордон у 2016 році. Інших справ ми не розслідуємо", - сказав директор НАБУ Артем Ситник.



За його словами, другу справу, що стосується зникнення Чауса у Молдові, розслідує Служба безпеки України.



"Відповідальність за надання висновків, яким чином він (Чаус - ред.) там зник і з'явився у нас, — це все буде розслідувати СБУ, і я дуже сподіваюся, що це розслідування буде чесним, прозорим і дасть якийсь певний результат", - заявив Ситник.



Як зазначає директор НАБУ, справа про зникнення Чауса з України була зареєстрована у 2016 році в результаті роботи детективів, які вживали заходів щодо встановлення місця знаходження екссудді.



"І під час вжиття цих заходів нами було точно встановлено, як він залишав територію України, яким чином це відбувалося. Зараз з цього приводу проводяться процесуальні дії з цією особою (Чаусом — ред.)", - сказав Ситник.

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