У нас дуже мало часу на звільнення полонених з таким ворогом, як Росія, - мати бійця "Азову"
Полонені бійці з Азовсталі стали заручниками ситуації, в якій видно, що Росія не реагує на міжнародне право
Про це в ефірі Еспресо сказала мама військовополоненого бійця полку "Азов" Дана Лабінська.
"Ситуація така, що ми хочемо привернути і нашими акціями, і нашими діями в Україні і по містах світу міжнародні організації до ситуації, яка відбувається", - зазначила вона.
Мати вважає, що їхні діти стали заручниками ситуації, в якій добре видно, що Росія не реагує на міжнародне право.
"Ми хочемо це показати, ми хочемо, щоб з більшим ентузіазмом працювали міжнародні організації, бо вони мають туди прийти, мають право оглянути, зробити висновки. Але вони кажуть, що не мають такої можливості, тому що Росія вирішила, що вона не пускає. Ми б добивались, скільки потрібно, але там наші діти і ми вважаємо, що з таким ворогом як Росія у них дуже мало часу і нам треба поквапитися всім. Акції проходять, щоб людство розуміло, наскільки складна ситуація і що це може торкнутися кожного, ніхто зараз в світі не є в безпеці", - підсумувала Лабінська.
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