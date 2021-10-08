У НАТО оголосили дату та тематику наступного саміту

Про це заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, передає Укрінформ.

Наступний саміт НАТО відбудеться у Мадриді 29-30 червня 2022 року.

Під час переговорів Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, зауважив, що Альянс має адаптуватися до майбутнього. І саме ця мета буде головною темою обговорення на вищому рівні.



Керівники країн-союзниць визначать шляхи імплементації програми розвитку НАТО 2030, зокрема, зміцнення стійкості Альянсу, зміцнення кібернетичної оборони, забезпечення технологічного лідерства, реагування на нові безпекові виклики, що пов’язані з кліматичними змінами.

Також планують ухвалити нову Стратегічну концепцію НАТО.