У НАТО оголосили дату та тематику наступного саміту
Наступний саміт НАТО відбудеться у Мадриді (Іспанія) 29-30 червня 2022 року
Про це заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, передає Укрінформ.
Наступний саміт НАТО відбудеться у Мадриді 29-30 червня 2022 року.
Під час переговорів Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, зауважив, що Альянс має адаптуватися до майбутнього. І саме ця мета буде головною темою обговорення на вищому рівні.
Керівники країн-союзниць визначать шляхи імплементації програми розвитку НАТО 2030, зокрема, зміцнення стійкості Альянсу, зміцнення кібернетичної оборони, забезпечення технологічного лідерства, реагування на нові безпекові виклики, що пов’язані з кліматичними змінами.
Також планують ухвалити нову Стратегічну концепцію НАТО.
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