У Нацполіції мають намір притягнути до кримінальної відповідальності громадян, які скористалися підробленими COVID-документами

Про це під час брифінгу повідомив голова Кіберполіції Олександр Гринчак, передає Еспресо.TV.



За його словами, наразі кіберполіція викрила вже 1750 громадян, які користувалися послугами з підробки COVID-документів.



"Я хочу зосередити увагу на тому, що буде на даний час тривати перевірка тих громадян, які скористалися послугами злочинців і ми зробим все, щоб притягнути до кримінальної відповідальності цих осіб", - сказав Гринчак.



Він зазначив, що станом на 5 жовтня Нацполіція зареєструвала 486 кримінальних проваджень, провела 140 обшуків, оголосила 85 підозр та заблокувала 53 інтернет-ресурси, на яких пропонувалися послуги фальсифікації COVID-сертифікатів.



За інформацією Гринчака, підроблений "COVID-сертифікат" в Україні коштує від 2 до 15 тис. грн, ПЛР-тест - від 200 грн до 700 грн.



Голова Кіберполіції також нагадав, що за подібні злочини передбачається відповідальність від штрафних санкцій до восьми років позбавлення волі в залежності від кваліфікації правопорушення.

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