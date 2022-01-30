У Нацполіції заявили про затримання групи осіб, які планували масові заворушення. Монастирський скликав брифінг

Про це повідомляє офіційний сайт Нацполіції.

Подробиці затримання поки не розголошуються. Зазначається, що про них міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та глава Нацполіції Ігор Клименко розкажуть у понеділок, 31 січня, на брифінгу.

Він розпочнеться о 10:00 та буде присвячений затриманню осіб, яким правоохоронці інкримінують планування масових заворушень на території України.

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