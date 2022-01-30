Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Кримінал У Нацполіції заявили про затримання групи осіб, які планували масові заворушення. Монастирський скликав брифінг

У Нацполіції заявили про затримання групи осіб, які планували масові заворушення. Монастирський скликав брифінг

30 січня, 2022 неділя
22:48
Кримінал Денис Монастирський

Національна поліція заявила, що затримала групу зловмисників, які планували влаштувати в Україні масові заворушення

Про це повідомляє офіційний сайт Нацполіції

Подробиці затримання поки не розголошуються. Зазначається, що про них міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та глава Нацполіції Ігор Клименко розкажуть у понеділок, 31 січня, на брифінгу. 

Він розпочнеться о 10:00 та буде присвячений затриманню осіб, яким правоохоронці інкримінують планування масових заворушень на території України.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb


 
МВС
затримання
Масові заворушення
Нацполіція
Ігор Клименко
Денис Монастирський
Читайте також:
Дмитрий Ярош
29 січня, 2022 субота
Ярош до Зеленського: Перед тим, як щось виголошувати, думайте і не підігравайте російській агентурі
28 січня, 2022 п'ятниця
Вірчис не міг повірити, що його зрадила близька людина: стало відомо, чому знаний український боксер міг скоїти самогубство
28 січня, 2022 п'ятниця
"Чи можна стартанути з 0?", - боксер Вірчис, якого знайшли повішеним, за три тижні до смерті просив допомоги і хотів почати життя заново
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 28.56
    Купівля 28.56
    Продаж 28.9
  • EUR
    Купівля 31.77
    Продаж 32.27
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
30 січня
22:30
Збірна Швеції з гандболу
Визначився переможець ЧЄ з гандболу, на якому виступала Україна
22:13
Блінкен Лавров
Нуланд анонсувала нові переговори Блінкена та Лаврова
21:48
Владислав Супряга
Український форвард "Динамо" перейшов до італійського клубу
21:38
газ
ЄС домовляється про постачання газу зі США, Катару та Азербайджану на випадок припинення подачі з РФ, - Боррель
21:21
Малі найманці
Франція звинуватила російських найманців у грабунку природних ресурсів Малі
21:04
Світлана Тихановська
Якщо Лукашенко воюватиме з Україною або армія РФ залишиться після навчань, білоруська опозиція перейде до нестандартних дій, - офіс Тихановської
20:51
Північний потік-2
Росії порадили не розраховувати на швидку сертифікацію "Північного потоку-2"
20:37
Мейсон Грінвуд
Форварда "Манчестер Юнайтед" заарештували через звинувачення у зґвалтуванні
20:16
Роберт Менендес
США можуть запровадити частину нових санкцій проти Росії до вторгнення в Україну
19:55
Олександр Усик
Усик оголосив, що дебютує в українському футбольному клубі
19:37
Арахамія
Вони всі в Україні наркотики вживають? Депутатка Європарламенту відреагувала на заяву Арахамії про те, що США сіють паніку через можливу агресію РФ
19:20
Інтерв’ю
Андерс Аслунд
"Путіну байдуже на народ, варто вводити санкції проти його друзів-олігархів", – Андерс Аслунд
19:14
У 2021 році в боях з росіянами на Донбасі загинуло 79 українських бійців. Імена героїв
18:49
Дмитро Кулеба
Кулеба розповів, що сказав би Путіну при зустрічі
18:21
Акція подяки країнам ЄС та НАТО за військову допомогу
#ThanksFriends: У Києві відбулася акція подяки країнам ЄС та НАТО за військову допомогу
18:10
Інтерв’ю
Андрій Санніков
"Росія прорахувалася з реакцією Заходу і НАТО", – Андрій Санніков
18:00
Мурат Гассієв (праворуч) та Олександр Усик
Росіянин, який прагнув реваншу з Усиком, відмовився від бою за право зустрітися з українцем
17:33
ООС
30 січня на фронті: російські окупанти поранили українського військового
17:21
Вольфганг Ішингер
Берлін через позицію щодо України втрачає довіру союзників, - голова Мюнхенської конференції з безпеки Ішингер
16:49
Москва_Кремль
Нові санкції зроблять боляче всім росіянам - від мільярдерів до звичайних жителів, - The New York Times
16:46
Інтерв’ю
Андрій Піонтковський
"Путін відступає. 1938 року не буде, тому що Мюнхен не відбувся", – Андрій Піонтковський
16:29
"На суші, на морі та в повітрі". Британія посилить військову присутність по усій континентальній Європі
16:11
Рафаель Надаль
Надаль здійснив фантастичний камбек у фіналі проти росіянина та виграв Australian Open
16:02
Ексклюзив
Андерс Аслунд
"У США краща розвідка, ніж в Україні. Не можна так критикувати головних партнерів" – Андерс Аслунд про виступ Зеленського
15:51
Борис Джонсон
Джонсон заявив, що картина на кордоні України стає дедалі тривожнішою
15:40
Ексклюзив
Глен Грант
"Найбільша його слабкість – це олігархи", – Глен Грант про те, чого боїться Путін
15:30
Єнс Столтенберг
Столтенберг пояснив, чому НАТО не відправлятиме бойові підрозділи до України у разі російського вторгнення
15:17
Данило Ігнатенко
Футболіст "Шахтаря" перейшов до французького клубу
14:59
"Я ненавиджу українську мову, а прапор - пиз**ць". Помічниця головного редактора каналу "Рада" просить її вибачити
14:45
Ексклюзив
Андрій Піонтковський
"Серед російської еліти очевидний глухий спротив війні з Україною", – Андрій Піонтковський
14:38
Поблизу Алмати понівечили православний цвинтар
14:19
Юссі Нійністе
Фінляндії слід вступати до НАТО без референдуму, - ексміністр оборони
14:04
Ексклюзив
шкільне харчування
"Велике варивництво" замість реформи шкільного харчування – розслідування "Еспресо"
14:00
Ліз Трас
Британія готова на будь-які дії задля порятунку України
13:32
Ексклюзив
На столичній Куренівці врізався у стовп Kia Sorento. Постраждала пасажирка
13:14
Посольство США закликає американців без вагань вибратися за межі України. Але не літаками
12:51
Посварилися через заборговані 6 тис. грн. Нацполіція швидко розшукала у Василькові вбивцю підприємців з Волині
12:45
Ексклюзив
Андрій Санніков
"Олімпіада – не стримуючий фактор. Це російський вкид, димова завіса", – Андрій Санніков
12:37
Сергій Квіт
"Це елемент дестабілізації в Україні": новообраний президент НауКМА Сергій Квіт про спробу зриву виборів в Національному університеті "Києво-Могилянська академія"
12:15
Ексклюзив
При в'їзді до Києва з Вишгорода Toyota Land Cruiser збив дерева й стовпа. Водій уцілів
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV