У Нацполіції заявили про затримання групи осіб, які планували масові заворушення. Монастирський скликав брифінг
Національна поліція заявила, що затримала групу зловмисників, які планували влаштувати в Україні масові заворушення
Про це повідомляє офіційний сайт Нацполіції.
Подробиці затримання поки не розголошуються. Зазначається, що про них міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та глава Нацполіції Ігор Клименко розкажуть у понеділок, 31 січня, на брифінгу.
Він розпочнеться о 10:00 та буде присвячений затриманню осіб, яким правоохоронці інкримінують планування масових заворушень на території України.
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