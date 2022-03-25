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Головна війна з Росією У найближчі тижні цього не станеться: для захоплення Києва росіянам потрібно мінімум втричі більше сил, ніж зараз, - штаб Командування Сухопутних військ ЗСУ

У найближчі тижні цього не станеться: для захоплення Києва росіянам потрібно мінімум втричі більше сил, ніж зараз, - штаб Командування Сухопутних військ ЗСУ

25 березня, 2022 п'ятниця
16:17
війна з Росією оборона Київ

Серед стратегічних цілей Росії є захоплення Києва, проте в найближчі тижні цього не станеться через недостатню кількістю сил військ

Про це повідомив на брифінгу бригадний генерал, заступник начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Олександр Грузевич, передає Інтерфакс-Україна.

"Така ймовірність у їхніх планах існує, але в найближчі тижні цього не станеться. Він (ворог) не має сил. Він наразі здійснює переміщення, накопичення, підтягує логістику, намагається ввести свіжі сили. Серед стратегічних цілей - захопити столицю, у нього в планах це є, але на сьогодні сил і засобів у нього недостатньо", - сказав він.

За словами генерала, стійка оборона Києва, порядок і дії ЗСУ роблять захоплення Києва майже неможливим.

"Щоб захопити столицю, потрібно мати в три, а то і в п'ять разів більше сил, ніж він має зараз", - наголосив Грузевич.

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ЗСУ
Київ
оборона Києва
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