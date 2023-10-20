У найстаршої матері України за рішенням суду заберуть доньку: дівчинка скаржилася на знущання

Про це повідомляє Суспільне.

Прессекретарка Новозаводського районного суду Тетяна Андрушко заявила, що 20 жовтня суд ухвалив рішення відібрати 12-річну доньку у найстаршої матері України Валентини Підвербної. Справу слухали у закритому режимі.

"Дійсно сьогодні було розглянуто справу про відібрання дитини у Валентини Підвербної. Засідання проходило у закритому режимі. Оголошена вступна та резолютивна частина рішення, згідно якої ухвалено відібрати малолітню дитину від матері, без позбавлення батьківських прав. До досягнення малолітньою дитиною 14-річного віку, тобто строком до 23 лютого 2025 року”, - зазначила Тетяна Андрушко.

Валентина Підвербна була присутня на засіданні, коментувати рішення відмовилась.

"Я піду до свого адвоката, бо я сама нічого не знаю", — каже Підвербна.

Зокрема,адвокат Підвербної Андрій Котенок повідомив, що вони ще не вирішили чи подаватимуть апеляційну скаргу. На це за законом вони мають 30 днів.

Що цьому передувало

Справу проти найстаршої матері України Валентини Підвербної порушили після того, як 24 квітня 2023 року у соцмережі Instagram з'явилися дописи від її доньки про те, що мати знущається з дівчинки фізично та психологічно: б’є, дряпає, цькує, забороняє митися і хоче довести до самогубства.

Рішенням виконавчого комітету Чернігівської міськради 25 квітня дитину вилучили від матері та помістили до лікарні, девона перебувала місяць. Після цього дитину перевели до центру соціально-психологічної реабілітації дітей у селі Хмільниця.

Раніше Новозаводський районний суд Чернігова розглядав справи Валентини Підвербної щодо неналежного виконання батьківських обов’язків та вчинення домашнього насильства проти її доньки. Обидві справи закрили. До цього на початку березня 2023 року суд закрив ще одну адміністративну справу про невиконання Підвербною обов’язків щодо виховання дітей.