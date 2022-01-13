У НАЗК розповіли, чи потрібно декларувати "ковідну тисячу"

Про це йдеться на сторінці НАЗК у Facebook.



"Чи потрібно вказувати тисячу гривень як дохід? Ні, адже ці кошти не є доходом для цілей декларування. ... Кошти, отримані в рамках Програми, будуть надаватись виключно в безготівковій формі, зараховуватимуться на спеціальний рахунок, не підлягатимуть оподаткуванню, то такі кошти не є доходом. Отже, їх не потрібно буде зазначати у декларації", - зазначили у відомстві.



Для громадянина, який бажає взяти участь у Програмі, буде відкриватись віртуальний рахунок.



"Чи потрібно декларувати спеціальний рахунок? Так, рахунок необхідно зазначити у розділі 12.1. "Банківські та інші фінансові установи, у яких відкрито рахунки суб'єкта декларування або членів його сім'ї". Для громадянина, який бажає взяти участь у Програмі, буде відкриватись віртуальний рахунок. Якщо такий рахунок буде відкрито протягом не менше половини днів протягом звітного періоду (для декларації перед звільненням) або станом на кінець звітного періоду (для декларацій всіх видів), то його потрібно буде декларувати", - додали в НАЗК.

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