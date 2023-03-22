У непереможного українського боксера зірвався бій в надважкій вазі
Український надважковаговик Владислав Сіренко отримав травму під час підготовки до наступного бою
Про це Сіренко повідомив в інстаграмі.
"25 березня мало відбутись те, до чого я з командою готувався більше, ніж два роки: мій бій у Лас-Вегасі в андеркарді поєдинку Бенавідес – Плант з одним із топових боксерів-важковаговиків. Однак тиждень тому під час спарингу один невдалий удар рукою привів мене на операційний стіл. Далі - реабілітація. Не можу сказати, скільки часу вона займе", - написав боксер.
Владислав Сіренко пообіцяв, що дуже скоро повернеться на ринг.
"Але точно знаю, що вийду на ринг, що дуже скоро будуть бої, ефектні, видовищні й переможні. Здаватись я не вмію і не буду. Дякую усім, хто поруч зі мною в цей складний час. Команді й сім’ї, яка переживає це разом зі мною. Дякую усім моїм уболівальникам, які так чекали бою: я вас не підведу, він обов’язково буде. І не один", – пише українець.
У своєму останньому бою, який відбувся 18 грудня 2021 року у Броварах, Сіренко переміг українця Андрія Руденка (34-5) технічним нокаутом у шостому раунді.
Загалом Владислав Сіренко виграв на професійному рингу усі 19 боїв. Ім'я наступного суперника українця поки не називалося.
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