У Нідерландах затримали 10 людей, які проникли на авіабазу з ядерною зброєю
Королівська військова поліція Нідерландів заарештувала десятьох осіб на авіабазі Фолькель після того, як вони перелізли огорожу та розташувалися на злітно-посадковій смузі. На цьому об'єкті зберігається ядерна зброя
Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Aerotime.
"10 осіб щойно були заарештовані охороною на авіабазі Фолькель. Вони перелізли через паркан та сіли на злітну смугу", - йдеться у повідомленні.
Акція протесту, яку проводили близько 60 активістів, відбулася біля входу на авіабазу за день до цього та була влаштована з нагоди 78-ї річниці бомбардування Хіросіми.
Нідерланди беруть участь у домовленостях НАТО про розподіл ядерної зброї, які передбачають зберігання ядерних гравітаційних бомб B61 виробництва США на їхній території.
Ці домовленості були таємно узгоджені під час Холодної війни та мали на меті уможливити швидку відповідь на потенційні ядерні загрози, що походили від Радянського Союзу. Країни-учасниці домовленостей також повинні мати оперативні бойові літаки, здатні застосувати накопичені запаси ядерної зброї.
Бельгія, Німеччина, Італія та Туреччина також є членами угоди, в рамках НАТО, про розподіл ядерної зброї.
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