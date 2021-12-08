У Нігерії озброєні зловмисники підпалили пасажирський автобус: загинуло 30 людей
Унаслідок нападу озброєних зловмисників на пасажирський автобус у Нігерії, загинули щонайменше 30 людей
Про це повідомляє Reuters.
"Щонайменше 30 пасажирів автобуса у нігерійському штаті Сокото згоріли, коли озброєні нападники підпалили його", - пише видання.
У поліції зазначають, що в автобусі були 24 людини, сім з котрих вижили й були ушпиталені.
За словами місцевих жителів, серед загиблих були діти та жінки.
"Місцеві розповіли, що селяни потрапили у засідку на дорозі, яка сполучає регіон Сабон Бірні із селом Гідан Бава в штаті Борно", - інформують у виданні.
Крім того, видання повідомляє, що минулого року озброєні зловмисники нападали на селян і пасажирів, які їхали по шосе, і викрали сотні школярів для отримання викупу.
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