У Нігерії озброєні зловмисники підпалили пасажирський автобус: загинуло 30 людей

Про це повідомляє Reuters.



"Щонайменше 30 пасажирів автобуса у нігерійському штаті Сокото згоріли, коли озброєні нападники підпалили його", - пише видання.



У поліції зазначають, що в автобусі були 24 людини, сім з котрих вижили й були ушпиталені.



За словами місцевих жителів, серед загиблих були діти та жінки.



"Місцеві розповіли, що селяни потрапили у засідку на дорозі, яка сполучає регіон Сабон Бірні із селом Гідан Бава в штаті Борно", - інформують у виданні.



Крім того, видання повідомляє, що минулого року озброєні зловмисники нападали на селян і пасажирів, які їхали по шосе, і викрали сотні школярів для отримання викупу.



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