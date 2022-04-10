У Німеччині одночасно з протестами на підтримку України пройшли проросійські акції

Про це повідомляє Reuters з посиланням на місцеву поліцію та німецькі ЗМІ.



У неділю, 10 квітня, близько 600 проросійських протестувальників у кортежі з 350 автомобілів вирушили на демонстрацію в Ганновері на півночі Німеччини. Водночас у місті відбулася контрдемонстрація близько 700 людей на підтримку України.



Поліція повідомила, що для відокремлення проросійських протестувальників від контрдемонстрації встановили паркани, і додали, що протести досі були мирними.



Проросійські демонстранти протестували "проти дискримінації росіян" у Німеччині після повномасштабного російського вторгнення в Україну.



Згідно з урядовою статистикою, наприкінці 2020 року в Німеччині проживає близько 235 000 громадян Росії. Статистичні дані також свідчать, що близько 135 000 українців проживали в Німеччині до вторгнення РФ, і ще близько 300 000 прибули після вторгнення.



У Франкфурті проросійські протестувальники зібралися на марш центром міста після того, як місцева влада відмовилася пропустити кортеж, повідомляють місцеві ЗМІ. У двох інших місцях у місті зібралися контрдемонстранти з плакатами "Стоп війні" та українськими прапорами на обличчях.



Місцева влада попередила напередодні протестів, що, хоча протестувальники мають право збиратися, вона не дозволить російської військової пропаганди або схвалення агресії РФ.



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