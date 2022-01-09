У Ніжині гасять пожежу на меблевій фабриці

Подробиці із посиланням на оперативну інформацію ДСНС наводить Еспресо.TV.



"9 січня о 14:30 у м. Ніжин на території ПрАТ "Ніжинська меблева фабрика", попередньо, внаслідок вибуху опалювального котла в котельні виникла пожежа з розповсюдженням на покрівлю цеху по виробництву пелетів", - зазначають рятувальники.



О 16:07 пожежу локалізовано на площі 200 м. кв.



Попередньо жертв та постраждалих немає.



До гасіння залучено 20 осіб та 5 од. техніки ДСНС.





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