У Ніжині гасять пожежу на меблевій фабриці
В місті Ніжині Чернігівської області на меблевий фабриці у неділю, 9 січня 2022 року, вибухнув опалювальний котел. Триває ліквідація пожежі
Подробиці із посиланням на оперативну інформацію ДСНС наводить Еспресо.TV.
"9 січня о 14:30 у м. Ніжин на території ПрАТ "Ніжинська меблева фабрика", попередньо, внаслідок вибуху опалювального котла в котельні виникла пожежа з розповсюдженням на покрівлю цеху по виробництву пелетів", - зазначають рятувальники.
О 16:07 пожежу локалізовано на площі 200 м. кв.
Попередньо жертв та постраждалих немає.
До гасіння залучено 20 осіб та 5 од. техніки ДСНС.
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