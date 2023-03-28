Про це написав міський голова Олександр Кодола.

Він розповів, що рішенню передувало тривале спілкування з мамою героя.

"Обговорювалися різні варіанти увіковічення його пам’яті на рівні міста. Одним із варіантів стало перейменування однієї з центральних вулиць міста на честь загиблого", - розповів Кодола.

Міськголова зазначив, що з огляду на те, що війна триває, робочою групою було прийнято рішення призупинити процес перейменування вулиць до її закінчення, проте Мацієвський став винятком.

"Крім того, на розгляді є ще ряд пропозицій щодо увіковічення та вшанування пам’яті Героя.

Однією із таких пропозицій є встановлення пам’ятника Мацієвському. Також найближчим часом фахівці розпочнуть роботу над створенням меморіального комплексу на Алеї Героїв на місцевому кладовищі", - додав Кодола.