У Ніжині перейменували вулицю на честь розстріляного росіянами Олександра Мацієвського
У Ніжині міська рада перейменувала вулицю на честь Героя України Олександра Мацієвського, якого росіяни розстріляли за слова "Слава Україні"
Про це написав міський голова Олександр Кодола.
Він розповів, що рішенню передувало тривале спілкування з мамою героя.
"Обговорювалися різні варіанти увіковічення його пам’яті на рівні міста. Одним із варіантів стало перейменування однієї з центральних вулиць міста на честь загиблого", - розповів Кодола.
Міськголова зазначив, що з огляду на те, що війна триває, робочою групою було прийнято рішення призупинити процес перейменування вулиць до її закінчення, проте Мацієвський став винятком.
"Крім того, на розгляді є ще ряд пропозицій щодо увіковічення та вшанування пам’яті Героя.
Однією із таких пропозицій є встановлення пам’ятника Мацієвському. Також найближчим часом фахівці розпочнуть роботу над створенням меморіального комплексу на Алеї Героїв на місцевому кладовищі", - додав Кодола.
- У Рівному з'явився мурал із розстріляним Героєм Олександром Мацієвським.
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