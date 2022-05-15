У новій стратегії НАТО Росію оголосять прямою загрозою країнам Альянсу, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, у новій стратегії НАТО, яка має бути затверджена на саміті в червні, Росію оголосять прямою загрозою Альянсу. Також буде розроблено механізми допомоги країнам, які межують з РФ та є вразливими до агресії.

В "Стратегічній концепції" викладені пріоритети Альянсу на найближчі роки, вона має бути доопрацьована на саміті блоку, який відбудеться наприкінці червня у Мадриді (Іспанія).

У нинішній концепції НАТО, яку було затверджено у 2010 році. Росія має статус партнера організації.

З інформацією Bloomberg, попри оголошення Росії прямою загрозою, союзники хочуть зберегти можливість відновлення відносин з Москвою, якщо її політика зміниться.

15 травня Фінляндія прийняла офіційне рішення щодо вступу до НАТО.

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