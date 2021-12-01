У Нью-Делі в листопаді фіксували найгіршу якість повітря за останні шість років

Про це повідомляє BBC.



Цього року показники були найгіршими з 2015 року, відколи Центральна рада контролю забруднення почала записувати дані про якість повітря.



У листопаді в місті зареєстрували 11 днів "сильного" забруднення повітря. Востаннє подібна ситуація була у листопаді 2016 року - тоді цей показник тримався 10 днів.



Головними причинами високого рівня забруднення експерти вважають спалювання стерні в сусідніх штатах і фестиваль Дівалі.



Супутникові дані NASA показують, що в період з 1 жовтня по 28 листопада в трьох індійських штатах - Пенджабі, Хар'яні та Уттар-Прадеші - через спалювання стерні сталося 90 984 пожежі.



Також якість повітря в Нью-Делі впала до небезпечного рівня на наступний день після Дівалі, оскільки люди всупереч забороні влади запускали в небо петарди протягом декількох годин.



У повітрі столиці Індії значно вища кількість PM2,5 (крихітних твердих частинок, які можуть закупорювати легені людей), ніж межа безпеки, встановлена ВООЗ.



Нещодавно спільне дослідження Lung Care Foundation та Pulmocare Research and Education показало, що вплив високого рівня забруднення повітря може призвести до ожиріння у дітей і збільшує ризик розвитку астми.



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