У Нью-Йорк оголошено надзвичайний стан через виявлення поліомієліту

Про це повідомляє Politico.

Поліовірус виявили у зразках стічних вод із чотирьох округів у районі метро Нью-Йорка, а також у самому місті. Мова йде про округи Рокленд, Оріндж, Салліван і Нассау.

Чиновники охорони здоров'я зазначили, що "на кожен випадок паралітичного поліомієліту, що спостерігається, можуть припадати сотні інших інфікованих людей", але держава поки що підтвердила лише один випадок.

Губернатор Кеті Хоукул видала указ, який збільшує ресурси штату для боротьби з поширенням вірусу.

Термін дії надзвичайного стану спливає 9 жовтня.

Видання нагадує, що у 1979 році в США було оголошено про ліквідацію поліомієліту. Проте у липні 2022 року Нью-Йорк підтвердив перший у країні новий випадок поліомієліту.

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