У окупованому Криму звільнили з-під арешту координатора "Кримської солідарності" Сейдалієва

Про це повідомила "Кримська солідарність" у Facebook.



Окупанти заарештували Сейдалієва нібито за поширення екстремістських матеріалів. Він провів у ізоляторах 24 дні



Перші два тижні арешт Сейдалієв відбував в Євпаторії. Ппсля звільнення його знову затримали в Сімферополі під час зустрічі з адвокатом Едемом Семедляєвим. Ще 10 днів арешту Сейдалієву дали в слідчому ізоляторі у Сімферополі.



23 листопада понад 150 кримських татар попрямували до ІТТ Сімферополя на зустріч з адвокатом Едемом Семедляєвим, який відбув адміністративний арешт.



Росгвардія затримала 32 людей, серед яких було 10 жінок та п'ятеро журналістів "Кримської солідарності" - Енвер Алімов, Алім Сулейманов, Вілен Темер'янов, Сіммар Аблялімов та Длявер Ібрагімов.

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