У ПАР помер лауреат Нобелівської премії та борець з апартеїдом Десмонд Туту

Про це повідомляє BBC.

Туту був одним із найвідоміших борців з апартеїдом у ПАР, за що був удостоєний Нобелівської премії. У 1985 році він став першим темношкірим єпископом у країні, а у 1986 - першим архієпископом. До 1996 він служив архієпископом Кейптауна.

Туту помер за місяць з невеликим після останнього президента ПАР часів апартеїду - Фредеріка Віллема де Клерка, який керував країною з 1989 по 1994 рік. Після нього президентом став Нельсон Мандела, який обіймав посаду у 1994-1999 роках.

Туту був посередником у переговорах між Манделою та де Клерком, а після приходу Мандели до влади очолив комітет, який займався розслідуванням випадків порушення прав людини під час апартеїду.

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