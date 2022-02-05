У Перу розбився літак з іноземними туристами

Про це повідомляє Reuters.

У Перу внаслідок падіння літака на плато Наска загинули семеро людей. Легкомоторний літак Cessna здійснив обліт плато зі стародавніми геогліфами, які через велику протяжність видно тільки з повітря, і прямував у бік аеродрому, коли сталася катастрофа.

Серед загиблих виявилися туристи з Чилі, США та Нідерландів, а також два пілота..

Причини аварії невідомі.

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