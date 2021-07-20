У Перу вчителя молодших класів визнали президентом

Про це пише Reuters.



Виборча влада Перу в понеділок призначила соціаліста Педро Кастільйо наступним президентом країни, який офіційно переміг у другому турі виборів президента проти правого кандидата Кейко Фухіморі.



Сама Фухіморі прийняла результат, але заявила, що її обманули.



Офіційний результат виборів затримали апеляції Фухіморі, спрямовані на анулювання деяких бюлетенів через звинувачення у шахрайстві. Вона сказала, що, тим не менше, законом зобов'язана визнати рішення Національного журі виборів.



"Я проголошую Педро Кастільо президентом республіки, а Діну Болуарте першим віце-президентом", - заявив керівник виборів Хорхе Салас під час телевізійної церемонії в понеділок ввечері.



Раніше того дня Фухіморі заявила, що визнає офіційний результат, "оскільки це те, чого вимагає закон і конституція", які вона поклялася захищати.



"Істина все одно з'явиться", - додала політик.



"Вони викрали у нас тисячі голосів", - сказала Фухіморі, дочка ув'язненого експрезидента Альберто Фухіморі, на пресконференції. Вона закликала своїх послідовників протестувати.



"Ми маємо право мобілізуватися ... але мирним способом і в рамках закону", - сказала вона.

Нагадаємо, 16 червня стало відомо, що у другому турі виборів президента Перу Педро Кастільйо отримав 50,125%, а Кейко Фухіморі - 49,875%