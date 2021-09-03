У Південній Кореї виявили штам коронавірусу Mu

Про це повідомляє Yonhap.

У Південній Кореї підтвердили перші три випадки зараження штамом коронавірусу, який ВООЗ маркувала як Mu.

Корейське агентство з контролю і профілактики захворювань зазначає, що всі три випадки штаму коронавірусу були завезені з Мексики, США та Колумбії.

Як зазначається, ВООЗ внесла виявлений в січні цього року в Колумбії штам коронавірусу B.1.621 у свій моніторинговий список як "варіант, що викликає інтерес" (VOI). ВООЗ маркує його як Mu.

Штами VOI - варіанти коронавірусу, які або мають "генетичні зміни, які, як прогнозується або, як відомо, впливають на такі характеристики вірусу, як заразність, тяжкість перебігу хвороби, здатність уникати впливу імунітету, діагностики і терапії", або можуть призводити до значної передачі інфекції в різних кластерах зі збільшенням числа випадків захворювання. За повідомленням ВООЗ, цей новий варіант коронавірусу було вперше виявлено у Колумбії у січні цього року, і відтоді його було підтверджено щонайменше у 39 країнах.

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