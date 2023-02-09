Про це повідомляє PAP.

За словами речниці поліції Куявсько-Поморського воєводства Моніки Хлебіч, усі учасники трагічного конфлікту є громадянами України.

У вівторок увечері поліція отримала повідомлення про побутову сварку в одній із квартир у центрі міста. Прибувши на місце, правоохоронці виявили на сходовій клітці непритомну 25-річну жінку з численними тілесними ушкодженнями. А в помешканні - двох мертвих чоловіків 22 і 25 років, поранену 71-річну жінку, а також двох дівчаток трьох та п'яти років. Діти не зазнали тілесних ушкоджень, їм надано спеціалізовану допомогу.

Обох жінок доправили до лікарні. Стан молодшої оцінюється як дуже тяжкий.

За попередніми даними поліції та прокуратури, у квартирі сталася бійка на ґрунті ревнощів. 25-річний чоловік увійшов до квартири, де перебували його колишня дружина з дітьми, її 22-річний співмешканець, а також 71-річна бабуся жінки. Він вбив чоловіка та побив жінок, а після того, за припущенням поліції, вчинив самогубство.

За інформацією польських правоохоронців, 25-річний чоловік приїхав до країни ще до початку повномасштабної російської агресії проти України, а жінки з дітьми – після 24 лютого.

Усі обставини трагедії з’ясовує прокуратура.